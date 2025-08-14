お盆休みで行楽や帰省に車を利用する機会が多い中、レギュラーガソリンの平均価格は4週連続の値上がりとなりました。【映像】ガソリン 4週連続で値上がり 1Lあたり174.9円資源エネルギー庁によりますと、8月12日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前の週より0.7円値上がりし、1Lあたり174.9円でした。値上がりの理由は原油高や円安などで、来週以降も175円近辺での値動きが続くとみられます。（ANNニュース）