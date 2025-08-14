オンライン会議の後、ヘリコプターで官邸を後にするウクライナのゼレンスキー大統領とドイツのメルツ首相＝１３日、独ベルリン/Annegret Hilse/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は、欧州各国首脳とトランプ米大統領との電話協議の後、トランプ氏とロシアのプーチン大統領による首脳会談を前に、「五つの共通原則」で合意したと明らかにした。ゼレンスキー氏がＳＮＳに投稿した原則は以下の通り。・ウクライナに関