ＡＳＪ [東証Ｇ] が8月14日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終損益は700万円の赤字(前年同期は400万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.8％→0.0％に改善した。 株探ニュース