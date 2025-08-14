１３日、台風を避けるため、広東省潮州市の饒平県汫洲鎮にある三百門漁港に入った漁船。（潮州＝新華社記者／洪沢華）【新華社瀋陽8月14日】中国広東省潮州市では13日から14日にかけて、台風11号「ポードル」の影響で、「暴雨」（24時間雨量50〜99.9ミリ）または「大暴雨」（同100〜249.9ミリ）となり、局地的に「特大暴雨」（同250ミリ以上）となった地域も見られた。沿岸地域では、海上で突風11〜12級、陸地では突風9