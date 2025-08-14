◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２プロアマ戦（１４日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）２週連続優勝と大会連覇の同時達成がかかる河本結（リコー）は「なかなかできる経験じゃないので、すごいうれしく思うし、めっちゃ楽しみ」と瞳を輝かせた。１９８８年ツアー制施行後では、アン・ソンジュ（２０１３年ニトリレディス）、畑岡奈紗（１７年日本女子オープン）、鈴木愛（１９年ニチレイレディス