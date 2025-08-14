今日14日(木)は、西日本を中心に猛暑日が続出し、37℃以上の体温超えの猛暑の所もありました。この先は、日に日に猛暑エリアが拡大し、お盆明けの来週は関東などで再び40℃に迫る記録的な猛烈残暑となるおそれ。熱帯夜も続くため、熱中症に厳重な警戒が必要です。全国で8日ぶりに37℃超え今日14日(木)は、九州〜北陸、東海では朝から強烈な日差しとともに気温が上昇。14時までの最高気温は、高知県四万十市(江川崎)で37.1℃と、全