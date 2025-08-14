浦和のマチェイ・スコルジャ監督が１４日、Ｊ１リーグ名古屋戦（１６日・埼スタ）に向けた取材に応じ、負傷による長期離脱が続いているＭＦ安部裕葵（２６）の現状について明かした。鹿島からバルセロナＢを経て、２３年７月に浦和へ完全移籍した安部。しかしバルサ時代に負った負傷の影響もあり、加入からまだ公式戦の出場はない。スコルジャ監督は「裕葵は練習の中で、毎週よくなっている姿を見せています。そしてメンバーに絡