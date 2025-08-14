テスホールディングス [東証Ｐ] が8月14日後場(15:00)に決算を発表。25年6月期の連結経常損益は6.4億円の赤字(前の期は76.6億円の黒字)に転落したが、26年6月期は18億円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比0.68円増の5.8円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常損益は8.6億円の赤字(前年同期は38.8億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の