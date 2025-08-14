茶の湯の海外伝道に力を入れ、元特攻隊員としても知られた茶道裏千家前家元の千玄室さんが１４日、亡くなった。英エリザベス女王、旧ソ連のゴルバチョフ元大統領、中国の胡錦濤前国家主席ら王族や各国首脳とも茶を通して国際交流に努めた。戦時中、学徒出陣で海軍に入隊。特攻隊に志願したものの、出撃しないまま四国の松山航空隊で終戦を迎えた。虚脱状態に陥った千さんには、忘れられない光景があった。１９４５年９月、実