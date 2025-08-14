「Kiko Kostadinov Beats Pill リミテッドエディション」 Beats Beatsは、デザイナーのキコ・コスタディノフとタッグを組んだワイヤレススピーカー「Kiko Kostadinov Beats Pill リミテッドエディション」を16日に発売する。カラーはキコ・グレー。価格は24,800円。日本ではKIKO KOSTADINOV TOKYOで販売する。KIKO KOSTADINOV LOS ANGELESでも15日より販売開始予定。 特別なデザインのBeats