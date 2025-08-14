日本時間１５時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第2四半期）、月次GDP（6月）、鉱工業生産指数（6月）、製造業生産高（6月）、貿易収支（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第2四半期）15:00 予想N/A前回0.7%（前期比) 予想N/A前回1.3%（前年比) 月次GDP（6月）15:00 予想N/A前回-0.1%（前月比) 鉱工業生産指数（6月）15:00 予想N/A