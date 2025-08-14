8月14日（木）に放送された『徹子の部屋』に、漫才コンビ・ますだおかだが11年ぶりに出演。岡田圭右の“芸風”をめぐって盛り上がる場面があった。【映像】ますだおかだ岡田、倉本聰からまさかの“苦言”黒柳徹子も同じ意見番組内で司会の黒柳徹子は、岡田との過去の共演を振り返り、「クイズの時にご一緒になって、『ちょっと席を外して向こう行ってください』ってお願いしたんですよね」と切り出した。その理由は、岡田の「声