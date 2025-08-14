日本時間午後９時半に７月の米生産者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比２．５％上昇、コアの大方の予想が前年比３．０％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の２．３％上昇、２．６％上昇から加速するとみられている。米生産者物価指数は直近５カ月では、おおむね予想を下回っており、今回も予想から下振れするようであれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の９月の大幅利下げ観測が強まり、