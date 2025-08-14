タレントの藤本美貴さんが14日、『藤本美貴 中央高等学院 相談委員長就任式』に登壇しました。同社のCMに出演する縁から「相談委員長」に就任した藤本さんは、この日、同校の在学生3人から寄せられた相談に、人生の先輩として的確な助言を送っていました。 【写真を見る】【 藤本美貴 】辻希美さん第５子出産に「（モー娘。の）OG LINEも沸いていました」引退の道重さゆみさんには「『本当にお疲れ様です』という気持ち」