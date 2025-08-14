9人組グループ・Snow Manの向井康二が、22日発売のモード誌『SPUR』10月号（集英社）のスペシャル版カバーに初登場する。同誌への登場は約3年ぶり。向井に縁の深いタイ・バンコクにあるホテルのルーフトップバーで撮り下ろした表紙が完成した。【写真】通常版表紙は今田美桜がピンク着こなすビルが立ち並ぶバンコクの都会的な背景に合わせ、衣装にはジルサンダーのモダンなルックをセレクト。花柄が目を引くニットには、向井も