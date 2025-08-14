（写真：maroke／PIXTA）【画像でわかる】DX化が求められる4つの理由DX＝とは、データとデジタル技術を活用してビジネスを革新すること。業務効率化だけでなく、ビジネスモデルや業務プロセス、企業文化そのものを変え、新たな価値を生み出す取り組みです。近年、特にコロナ禍前後から、企業のDX推進を奨励する機運が高まっていますが、周囲を見渡しても、中小企業を中心にまだまだ着手できていないところが多いのが現実です。なぜ