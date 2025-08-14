（台北中央社）林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は14日、立法院（国会）外交・国防委員会出席前に報道陣の取材に応じ、7月に訪日したことについて、大阪・関西万博を訪れ、日本の友人と会ったと説明し、「自然なことだ」と強調した。林部長の訪日は、超党派の議員連盟「日華議員懇談会」（日華懇）会長の古屋圭司衆院議員がフェイスブックで明らかにした。林部長は、万博視察前に高市早苗衆院議員らと意見交換したとしてい