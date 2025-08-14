漫画家の小林よしのり氏（71）が、14日までに自身のブログを更新。入院していることを明かした。小林氏は12日更新のブログで「入院してます」のタイトルで切り出し、13日更新のブログには「脳梗塞で左半身に痺れ、脳検査で脳内に血栓があちこちあるということで入院。HCUに入れられて、食事なし、点滴で生きている」と現状をつづった。さらに「2週間入院と言われているが、必ず1週間以内に脱獄したい」との思いも加えた。その後、