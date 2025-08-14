夏のベランダの『攻略法』我が家のベランダはそこそこ広い。結婚する直前の’18年2月下旬、夫と二人で内覧に訪れ、共に「このベランダで寛ぎたい！」と、購入を決めた。そこから１ヵ月ほどで購入と入居を済ませ、早速、ローテーブルと椅子２脚を置いた。１年目は、春と秋の過ごしやすい日の朝、ベランダでコーヒーを飲んだりホットケーキを焼いたりして過ごした。優雅な気持ちになり、ベランダの有り難さを認識。同時に、夏と冬は