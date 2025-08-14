敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投げては5回途中5安打4失点7奪三振、打っては4打数1安打だった。チームは5-6で4連敗。今季エンゼルス相手に6戦全敗となった。試合後、ムーキー・ベッツ内野手は「終わったことはどうにもできない。サンディエゴに向けて切り替えるのみだ」と語った。ドジャースは初回に3点を先制するも2回に2