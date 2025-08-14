DREAMSCOMETRUEの公式サイトなどが14日に更新され、中止が発表されていた「ドリカム花火2025in札幌真駒内」を受け、「ドリカムディスコ2025inZeppSapporo」を急きょ開催することを発表した。花火大会が行われる予定だった23日に開催される。同サイトなどで、「『ドリカム花火2025in札幌真駒内』中止を受けて『ドリカムディスコ2025inZeppSapporo』が急遽開催決定！！！」と代替イベント開催を発表。