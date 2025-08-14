上越市内で酒気帯び運転の疑いで、埼玉県八潮市に住む会社員の男が13日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は13日午後8時前、上越市福田の国道253号で、酒気を帯びた状態で軽貨物自動車を運転した疑いです。男が運転する車が道路の縁石に衝突する事故を起こし、事故の後、男が付近でフラフラしていたため、目撃者が消防に通報。駆け付けた警察が男から酒のにおいがしたため検査した結果、基準値を超えるアルコ