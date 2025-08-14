日機装 [東証Ｐ] が8月14日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終利益は前年同期比17.2％減の49.2億円に減り、通期計画の113億円に対する進捗率は43.6％となり、3年平均の43.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益は前年同期比3.2倍の63.7億円に急拡大する計算になる。 直