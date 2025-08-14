中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」は8月8日、タイ・バンコクの商業施設、アイコンサイアムに世界最大規模の旗艦店をオープンしました。店舗は総面積760平方メートル、2階建てで、アート・文化・ライフスタイルを融合させた没入型空間が特徴です。開業式典には、同社の最高経営責任者（CEO）の王寧氏や人気キャラクター「MOLLY（モリー）」の作者の王信明氏、タイの著名人らが出席しました。店内はタイの伝統