ＦａｓｔＦｉｔｎｅｓｓＪａｐａｎが後場急伸し連日の年初来高値更新となっている。午後２時ごろに発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高が４９億７００万円（前年同期比１５．９％増）、営業利益８億７７００万円（同４０．８％増）と大幅増益となったことが好感されている。 中核事業の国内エニタイムフィットネス事業で店舗数が前年同期比５７店増の１２０６店舗、会員数が同１４万１０００人増の