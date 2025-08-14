石破首相は、アフリカでの地雷対策を支援する枠組みの設立を、２０〜２２日に横浜市で開かれる「第９回アフリカ開発会議」（ＴＩＣＡＤ９）で表明する方針だ。アフリカでは、地雷や不発弾が復興や開発の妨げになっており、日本の技術を生かして除去を進め、農業の生産性向上などを後押しする狙いがある。設立するのは「アフリカ地雷対策プラットフォーム」。地雷除去の技術や経験を持つ日本企業や国連地雷対策サービス部（ＵＮ