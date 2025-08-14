１３日夜からの大阪メトロ中央線の運転見合わせは約８時間に及び、大阪市此花区の人工島・夢洲（ゆめしま）にある大阪・関西万博の会場で多数の来場者が一夜を明かした。足止めされた客らは１４日朝、疲れ切った表情で帰路についた。小４女児「一睡も出来なかったのは初めて」ぐったり中央線が全線で運転を再開したのは、日の出直後の１４日午前５時２５分。場内に帰宅を促す放送が流され、場内で寝ている人を起こして回る警備