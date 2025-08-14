【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月28日22時より、NHK総合にて『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト！』が放送される。カバーズゲストは、クレイジーケンバンド、CHEMISTRY、鞘師里保、一青 窈、Rei（50音順）。MCはリリー・フランキー＆上白石萌歌、語りは堂本光一。 ■前人未踏の記録と記憶を刻み続ける比類なきロックスター、矢沢永吉 9月にソロデビュー50周年を迎えるロッ