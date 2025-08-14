１４日、国家データ局を招いた国務院新聞弁公室の「第１４次５カ年規画の質の高い達成」記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京8月14日】中国国務院新聞（報道）弁公室は14日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開いた。中国国家発展改革委員会党組メンバーの劉烈宏（りゅう・れつこう）国家データ局長、同局の沈竹林（しん・ちくりん）、陳栄輝（ちん・えいき）、夏