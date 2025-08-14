ピクセルカンパニーズ [東証Ｓ] が8月14日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終損益は3.4億円の赤字(前年同期は14.6億円の赤字)に赤字幅が縮小した。6月末時点で2四半期ぶりに1.3億円の債務超過に陥った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結最終損益は1.6億円の赤字(前年同期は12.3億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-187.5％→-113.3％に改善した。