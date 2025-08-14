女優のゾーイ・クラヴィッツ親子のペットの蛇が、歌手のテイラー・スウィフトの家で行方不明になりかけという。ゾーイと母で女優のリサ・ボネットが、今年に起きたロサンゼルス山火事の渦中、テイラーの家に避難していた際、ペットの蛇オーフィアスがバスルームの小さな穴に入り込んでしまったそうだ。 【写真】還暦超えてこのイケオジぶり！レニーとゾーイのクラヴィッツ父娘