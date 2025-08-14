“青汁王子”の名を封印した実業家の三崎優太氏（36）が14日、自身のXを更新。「これは本当に悪質です」と訴え、三崎氏を名乗る人物から投資を勧誘され、60代男性が約1200万円をだまし取られた詐欺事件を取り上げた。 【写真】へずまりゅう氏の当選祝いにロレックスを贈る 三崎氏は、事件を報じるニュース記事を引用。YouTubeの広告からLINEで「三崎優太」を名乗る人物と接触し、投資グループに勧誘されたという