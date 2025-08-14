北朝鮮の金正恩総書記の妹・与正氏が談話で「韓国との関係を改善する意志は全くない」とし、韓国に向けた拡声器の撤去も否定しました。【映像】与正氏 「韓国との関係を改善する意志は全くない」与正氏は14日、朝鮮中央通信を通じ、李在明大統領就任後の韓国の北朝鮮政策について、「少しも変わっておらず変わるはずもない」「韓国との関係を改善する意志は全くない」と指摘しました。また韓国に向けた騒音放送を行う拡声器