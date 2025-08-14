群馬・安中市で8月5日、普段入れない“巨大岩”の掘削現場を見学するイベントが開かれ、子どもたちは迫力に歓声を上げた。見学会は、2024年には倍率50倍超の人気を博した。2017年から上信越道トンネル上の岩を削り続け、高さは70メートルから30メートルに下がり、空も見え始めた。工事完了は2029年の予定だ。トンネルの真上で巨大岩掘削見学会5日、群馬・安中市で夏休み真っただ中の親子が参加したのは、普段はなかなか近づけない