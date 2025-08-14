大阪市此花区にある、一棟まるごと“民泊施設”の新築マンション。部屋は200室ほどあり、天然温泉も付いているといいます。インバウンドが急増する中、旅行者の救いとなる一方で、近隣住民から聞こえてきたのは、“住環境の悪化”を訴える不安の声でした。8月1日には、午前4時頃に消防隊員や警察が駆けつける事態が発生。目撃した人によると、上半身裸で、水着のようなものをはいた人物らが、川から救助されていたといいます。民泊