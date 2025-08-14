神奈川・横浜市のガソリンスタンドで昼過ぎ、乗用車が給油機に突っ込む事故があり、近くにいた男性がけがをして病院に搬送されました。午後0時20分ごろ、横浜市緑区のガソリンスタンドで「乗用車が給油機にぶつかりガソリンが漏れている」と従業員から110番通報がありました。この事故で、すぐそばで給油していた男性に給油機が倒れかかり、男性はけがをして病院に搬送されました。男性は軽傷とみられています。警察によりますと、