フロリアン・ヴィルツを取り逃したバイエルンは、シュツットガルトのFWニック・ヴォルテマーデを今夏のターゲットとしている。198cmとサイズのあるCFで、昨季は公式戦33試合に出場して17ゴール3アシストを記録。CFだけでなくトップ下としても振舞える23歳のアタッカーで、ポジションでいえば32歳となったハリー・ケインの後釜を務められる選手だ。しかし、シュツットガルトとの交渉は難航しており、『Sky Sports』によると、バイエ