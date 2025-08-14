Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴が5月28日、4年ぶりソロ新作となる3rd Digital Single「絵画」を配信。そのビハインド映像が公開された。【動画】ソロ「絵画」MVのイメージについて語る大森元貴ミュージックビデオは、10人のダンサーとともに芸術的なダンスパフォーマンスを披露していた。大森はソロ活動について“ミセスは交感神経で、ソロは副交感神経だと思っている”とコメント。「絵画」では、どうしようもない