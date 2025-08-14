歌手の藤あや子さんが2025年8月13日にXで、庭に来ていた野良猫を保護して家族として迎え入れたことを報告した。「マルオレと仲良くなってくれる日が待ち遠しい」2019年に保護猫だったマルくんとオレオちゃんを迎え入れた藤さん。現在は動物愛護団体に寄付したり、自ら保護猫活動を行ったりしている。藤さんは13日にXで「お庭に遊びに来てくれていたじゃこ天クンを我が家の新しい家族として迎え入れることになりました」と報告しつ