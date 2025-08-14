夏の甲子園大会第９日の１４日、第３試合の綾羽（滋賀）のアルプス席では、吹奏楽部と、滋賀大会準決勝で戦った近江の吹奏楽部が一緒に応援歌を演奏し、ナインらにエールを送った。綾羽の吹奏楽部員は少人数で、滋賀大会は校内で楽器演奏ができる有志を募集して応援してきた。初出場が決まり、甲子園での演奏経験が豊富な近江の吹奏楽部に「力を貸してほしい」と協力を依頼。この日、約４０人の部員が演奏に加わった。近江３