大阪メトロ堺筋線は、８月１４日午後２時半時点で、堺筋本町駅〜天下茶屋駅で運転を見合わせています。動物園前駅で車両が発煙したということです。大阪メトロによりますと、１４日午後１時４０分ごろ、阪急高槻市発・天下茶屋行きの普通電車の車両が、動物園前駅で床下から発煙しました。車両は阪急電鉄の車両です。乗り合わせていた大阪メトロの社員が、消火器を使って煙を消し止め、けが人はいませんでした。この影響で大阪メト