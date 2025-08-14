KDDIは、東京都で8月16日～17日に開催される「コミックマーケット106」で、移動基地局車など合計9台によるエリア対策を実施する。 会場の東京ビッグサイト西側には、移動基地局車3台と可搬型基地局3台を設置。東側には可搬型基地局3台が設置される。いずれも5G（Sub6、5G SA）対応で、東側に設置される可搬型基地局3台は、3.7GHz帯と4.0GHz帯に対応する「Dual Band Massive MIMO」（DB-MMU）」で従来比で最大