14日の東京株式市場で、日経平均株価は13日まで2日連続で最高値を更新した反動などから値下がりし、下げ幅が一時600円を超えました。【映像】日経平均 下げ幅一時600円超え日経平均株価は13日までの6営業日で3000円近く値上がりし、13日に初めて4万3000円台をつけました。14日は短期的な過熱感への警戒が広がったほか、外国為替市場で円高が進んだことから、幅広い銘柄で売りが出て下げ幅は一時600円を超えました。アメリカ