ガザ地区で先月、ジャーナリストがイスラム組織ハマスに協力したと疑われ、イスラエル軍に殺害されました。【映像】殺害された記者の最後の動画「彼の武器はニュースを伝えることだった」と同僚が思いを語りました。「アナスは挑戦ではなく、深い責任感から、前線に行くことを躊躇しなかった」（アルジャジーラのカメラマン ハムダン氏）アルジャジーラのカメラマン・ハムダン氏が提供してくれたのは、ガザ地区で一緒に取材