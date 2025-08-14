巨人は14日、松井秀喜さんが8月16日（土）に東京ドームで開催される「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」にて、セレモニアルピッチを務めることを発表した。当日は午後1時30分頃から場内を暗転して追悼セレモニーを実施。また5回裏終了後、スタンドでタオルを掲げて人文字アートを描く「アランチョ・ネロ」も実施され、試合終了後は、グラウンド上でチーム及び球団OB、球団職員らが栄光の背番号「3」を人文字で表現し、その後チー