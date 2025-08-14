舞浜にある「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」内のカフェ「トスティーナ」では、2025年8月限定で「トロピカル スイーツ&ベーカリー」が開催されます。マンゴーやココナッツ、パッションフルーツなど、南国フルーツを贅沢に使ったスイーツとベーカリーが大集合。見た目も味わいも華やかなラインナップで、夏のご褒美タイムにぴったり