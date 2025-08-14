火を使わず、あえるだけ。シャキッとズッキーニに、旨みたっぷりのじゃことザーサイが好相性。忙しい日の強〜い味方。独特の食感がクセになる、超簡単な副菜です！『ズッキーニとじゃこのザーサイナムル』のレシピ材料（ 2 人分）ズッキーニ……1本（約150g） ちりめんじゃこ……大さじ2（約10g） ザーサイ（びん詰）……20g ごま油塩作り方（1） ズッキーニはへたを切り、薄い輪切りにする。ザーサイは粗いみじん切りにする。（2