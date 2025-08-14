● 読めそうで読めなかったり、読めると思うものの正しく読めているかちょっと怪しい難読苗字。あなたは読めますか?この難読苗字の読み方は?「志良堂」さんの読み方は……?正解は次のページで――● 正解は……「志良堂」さんの読み方は「しらどう」「志良堂」さんの読み方は「しらどう」です。旧琉球である沖縄県由来の名字。次回もお楽しみに!出典：名字由来net●他の難読苗字にもチャレンジ! 詳しくはこちら●珍しい苗字の読み