福岡県は14日、両頬などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）の4〜10日の感染者数が、224人（前週比17人減）だったと発表した。13週連続で警報レベルを維持し、妊婦の感染に注意を呼びかけている。県内122カ所の定点医療機関から報告された新型コロナウイルス感染症の感染者数は833人（同61人減）で、1医療機関当たりは6・83人だった。（大坪拓也）