横浜F・マリノスは８月14日、DFサンディ・ウォルシュが移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。インドネシア代表の30歳は、今季から横浜FMに加入。ここまでJ１で８試合に出場していた。 移籍先は正式に決定次第、クラブから伝えられる。構成●サッカーダイジェストWeb編集部